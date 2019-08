Hacen Chivas oídos sordos a críticas

"Pueden hablar mucho y nosotros estar tranquilos de que seguimos sumando y nos da mayor confianza en lo que estamos buscando del equipo", dijo el defensa.



"Nos enfocamos en lo positivo y en lo que realmente tenemos nosotros y ahorita vamos mejorando y nos ocupamos en eso que queremos mejorar. Si bien se siente y no se hace algo justo que digan que por tema de arbitraje y cuestiones de que nos están ayudando se nos den los resultados porque cuando ganas 3-0, independientemente de los penales, se gana por marcador amplio".



Los comentarios del técnico del León, Ignacio Ambriz, sobre qué el Guadalajara dejó de ser grande por los resultados en el pasado reciente, poco impactan a los jugadores del Rebaño, pues para ellos es evidente el arrastre que tiene el equipo rojiblanco.



"Al final los títulos, los resultados, la gente, la afición, el seguimiento que se le da a Chivas, creo que no se puede tapar el sol con un dedo y decir lo contrario de algo que es tan evidente", comentó Alanís.



"Son ideas, se respeta, son ideas. De Chivas no hay mucho que debatir si es grande o no, lo que sí es que estamos recuperando el tema confianza, resultados, el tema de poner a Chivas donde merece estar, pero ahí es más polémica y no me metería mucho.



Toda la gente sabemos lo que es Chivas y el equipo tan grande que es, lo que mueve y todo lo que se puede lograr haciendo bien las cosas".

El turno y el estilo para tirar los penales del Guadalajara depende de quien esté en mejor momento, de los cuatro cobrados, dos han sido por el defensa y los otros dos por Alan Pulido.



"Cada quien tiene su estilo, es difícil, yo imposible que tire así con el brinquito, pero cada quien tiene su forma", comentó entre risas Alanís.



"Al final es el que esté en mejor momento, el que tenga más confianza. Si bien lo hemos comentado con 'Puli' (Alan Pulido) ahí está la clara evidencia de que como vayamos ahí organizando y el momento del partido lo vaya definiendo".