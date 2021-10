Hacen buena química

La pareja estelar del musical Hoy No Me Puedo Levantar, María León y Yahir, presumió la buena química que hay entre ellos, que ha sido clave para el éxito de la puesta producida por Alejandro Gou.

"Van a quedar empapados los asientos", expresó la cantante al momento de señalar las butacas del Auditorio Pabellón M, donde ofrecieron anoche una conferencia de prensa.

Por lo anterior, Yahir se puso colorado y tapó su rostro con la mano derecha sin poder contener la risa.

"Ya saben cómo soy ¿para qué me dan un micrófono?", expresó sonriendo la cantante.

"Siempre que haya una buena entrega habrá buena química entre compañeros y nosotros somos amigos desde hace más de 15 años", agregó María.

RUMOR DE ROMANCE

Después comentó que al principio se escucharon rumores de que ellos andaban, pero aclaró que no fue ni ha sido así.

"Es parte de generar esa fantasía", indicó la intérprete.

Con 40 actores en escena, el musical basado en las canciones de Mecano relata una historia situada en los años 80, en la España posterior al franquismo, en la que un grupo de jóvenes se conoce en Madrid.

La ex vocalista de Playa Limbo interpreta a María, mientras que el ex académico da vida a Mario, un cantante de provincia que se traslada hasta la capital para cumplir su sueño.

Pero ¿cómo llegaron los cantantes a ser estrellas de dos obras musicales importantes de México como Hoy No Me Puedo Levantar y Jesucristo Súper Estrella?

La disciplina fue primordial.

UN MAESTRO

"Ahorita veo más a mi maestro de canto que a mi mamá", expresó Yahir.

"Es toda una preparación que no sólo tiene qué ver con levantar pesas, debes tener condición física, mental y recordar una obra que dura tres horas", agregó.

Trabajar en HNMPL, confesó, les quita el sueño a los dos.

"Cuando estamos en esto pensamos en teatro 24 horas al día. De hecho, María me venía diciendo que no podía dormir porque estaba pensando en las rolas. A mí me pasa lo mismo", aseguró Yahir.

En más de cuatro meses juntos, el cantante ha visto la seguridad que proyecta su compañera y desea estar a ese nivel, por eso se entrega al 100, afirmó.

SUS PERSONAJES

