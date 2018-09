Hacen 3 chicas sueño realidad. Cuenta la ciudad con nuevas policías

Condado Webb.- Las chicas no sólo quieren divertirse, sino proteger y servir a sus semejantes. Selina Torres, Jessica de León y Gabriela Guerrero, son nuevas policías de la ciudad.

Ellas quieren mantener a Laredo a salvo, en paz, lo más libre de delitos que se pueda y para eso, cada una se preparó a conciencia, primero en el colegio comunitario con diploma de asociadas en justicia criminal, luego retornaron a las aulas y al campo de entrenamiento para formarse como agentes de la ley.

Y llegar hasta arriba, cada una desea ser jefa de la Policía de Laredo, pero antes, lógicamente, foguearse de cara al pueblo, atendiendo y cuidando al semejante, brindado su ayuda, el auxilio que sus ciudadanos lleguen a necesitar y mejor aún, cuidar que no lo requieran, solo su vigilancia de cada una de ellas.

Como primeras en responder, desean de inicio, patrullar las calles, pero después fungir como investigadoras o detectives en las diferentes divisiones de la corporación e ir escalando posiciones.

¿Por qué policía? Máxime que ninguna tiene un familiar directo en la fuerza local.

Las 3 contestaron lo mismo, este fue su sueño desde niñas.

"Servir a la comunidad es mi deseo, cumplí mi anhelo y ahora a darlo todo, tengo 2 hijas, una de 18 años y la otra de 11, ya la pequeña me dijo que quiere ser policía, yo no me opondré, por el contrario la apoyaré en todo, como yo recibí ese impulso de parte de los míos", dijo Jessica de León.

Selina Torres, casada, con un niño de 6 años y una niña de 4, les agradeció a ellos tres y a sus padres, por todo su aliento.

"Los pequeños están orgullos de su mamá", dijo la joven madre.

Gabriela Guerrero dijo ser soltera, sin hijos, pero con unos padres y familia muy satisfechos de sus logros y que siempre la han apoyado en todo.

Coinciden en que la preparación escolar y la instrucción en la academia de Policía, les servirá para enfrentar a peligrosos delincuentes, no les temen, pues además tienen una instrucción en defensa personal, sometimiento y otras disciplinas físicas, que en la preparación, como cada quien por su parte, han tenido a bien aprender y dominar.

Pero desanimarlos a un ataque contra ella, de manera verbal es lo correcto, lo idóneo, es hacerlos desistir de cualquier beligerancia, con razonamientos.

Utilizando el lenguaje, intentarlo todo antes que entrar en contacto físico, dijeron ellas tres, quienes para eso aseguraron estar muy preparadas.

Laredo desde este viernes tiene otras 6 mujeres patrullando sus calles, alrededor de 60 en la fuerza local, pues Melissa Parra, Jacqueline Dávalos y Michelle Puebla, junto con Selina, Jessica y Gabriela completan el cuerpo femenil policiaco de Laredo.