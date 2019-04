Hace un túnel para espiar a su exesposa y se queda atorado

Un hombre de 50 años fue rescatado este miércoles luego de haber quedado atrapado en un túnel que él mismo cavó por debajo de la casa de su exesposa en la localidad de Puerto Peñasco, en el estado de Sonora.

Las autoridades respondieron al incidente tras recibir una denuncia de la propietaria de la vivienda, que se percató de la presencia de una persona por debajo del suelo luego de escuchar fuertes ruidos y encontrar un orificio en la tierra de la propiedad.

La mujer, Griselda Santillán, supo que se trataba de su exmarido César Arnoldo Gómez —del que una semana antes se había separado tras una relación de 14 años—, cuando encontró sus pertenencias a la entrada del túnel.

Un hombre celoso de lo que pudiera estar haciendo su ex pareja, cavó bajo la estructura de su antigua casa para espiarla y no sólo no pudo enterarse de nada, sino que parte de la construcción colapsó y duró enterrado varias horas. pic.twitter.com/mMqrSrfU4H — Telemax Sonora (@telemaxson) 25 de abril de 2019

"Yo le grité que se saliera, y no me hizo caso", indicó Santillán a Noticias Telemax, precisando que comenzó a escuchar ruidos días atrás pero se intensificaron el día del hallazgo. "Él tenía una demanda. Él no entiende, y viene y me molesta", reveló.

Según trascendió, Gómez cavó hasta encontrarse con las bases de concreto, pero quedó atrapado luego de que un cuerpo de tierra colapsara y le cayera encima. Bomberos y miembros de la Cruz Roja tardaron casi una hora en sacarlo del túnel.

Tras el rescate, el hombre fue enviado a un hospital, donde le diagnosticaron deshidratación grave y probable intoxicación, y luego fue puesto en manos de las autoridades policiales para su posterior procesamiento, informa Comuni-K Sonora.