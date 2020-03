Hace un show en línea

Podrá no haber shows multitudinarios en diversas partes del mundo por el coronavirus, pero eso no significa que la música se detenga y deje de reunir a miles ante sus estrellas favoritas, como ocurrió con Alejandro Sanz y Juanes hace unos días, y con el estadounidense Drake Bell.

La lista de artistas que están ofreciendo conciertos virtuales a través de plataformas como Instagram o YouTube sigue aumentando y la tarde de este martes fue Drake Bell quien se sumó a la campaña. Con nada más que su guitarra acústica el nortamericano cantó temas como "Do what you want" y "What is wrong", todo con el objetivo de acompañar a la gente que en estos momentos está en sus casas evitando salir ante la pandemia.

LA TRANSMISIÓN

"Voy a tocar un concierto para todos los que están en casa debido al covid-19", avisó Drake minutos antes de la transmisión en la que tocó clásicos de su carrera como "Makes me happy" y otros más recientes como "Fuego lento". Con algunos problemas de audio, pero la intención de estar en contacto con sus seguidores, cantó por alrededor de media hora en lo que él mismo llamó un "concierto de cuarentena".

Apenas el día de ayer lunes el cantante anunció en su Instagram que sus presentaciones próximas en México estaban canceladas por el Covid-19. "Estén pendientes y espero verlos muy pronto", se le escucha decir en la publicación. Como parte de su mini concierto, Drake Bell además estuvo acompañado en un par de canciones por otro músico con quien hasta tocó un poco de blues.

Entre los comentarios enviados en tiempo real había muchos en español, ya que ha cosechado seguidores latinos tanto por su música como por la serie "Drake y Josh", que protagonizó junto a Josh Peck. Por ello el cantante también interpretó temas en español, como uno que aseguró es nuevo y próximamente lanzará y en el que cantó las líneas: "Como una rosa, entre más cerquita de mi piel más peligrosa".