Hace un llamado a los políticos

Ciudad de México

Todos los años Jorge Garralda se encarga de que miles de juguetes alegren a niños sin recursos de nuestro país como parte del "Juguetón", la recaudación y donación de juguetes más grandes a nivel mundial y que suma 23 años de vida. Pero, ¿qué es lo que Jorge Garralda pediría en su carta a Santa?

"Deseo que los políticos cumplan todo lo que han prometido a México porque hay una expectativa muy grande, hay gran decepción de las administraciones que hemos vivido como país y ahora mucha expectativa. A veces las campañas ofrecen muchas cosas que de pronto el tiempo no permite que se cumplan. Las intenciones pueden ser buenas, pero espero que se cumplan, espero que los políticos dejen de pelearse entre ellos y que se pongan a ver por el pueblo porque estoy hasta la coronilla de verlos pelear. Mejor que se dediquen a trabajar".

Fue la crisis económica que mucha gente ya vivía en 1994 la que motivó la creación del Juguetón. Jorge recibió una carta de unas niñas de Veracruz en "A Quien Corresponda". Ellas le pedían que ayudara a los Reyes Magos a llegar a su casa porque de acuerdo a su abuelita, los magos habían caído en "un bache" y no podrían cumplir con sus peticiones.

NIÑEZ AFORTUNADA

Garralda dice que algunos piensan que parte de su empeño en recaudar juguetes tiene que ver con que a él le faltaron regalos de niño, pero la verdad es que fue muy afortunado.

"En mi casa nunca faltó Santa y tuve regalos padrísimos. Recuerdo que había un juego espacial que me encantaba y lo pedí. Cuando llegó el día y bajé a ver los regalos junto a mi zapato sólo vi ropa y pensé que no me habían traído el juego. Entré en drama, subí con toda mi ropa y mi mamá me preguntó qué me trajo santa, le enseñé la ropa y ella me preguntó: ´¿Seguro?, baja a revisar bien´. Cuando bajé de nuevo descubrí la caja". Su familia recuerda mucho esta anécdota por su cara de desilusión y él mismo se ríe al contarla.

SE SUMA INGLATERRA

Ahora se encarga de liderar la colecta que en esta edición pondrá énfasis en los estados de Guerrero y Nayarit. Durante las poco más de dos décadas de funcionar, se han entregado 220 millones de juguetes.

Esta es la primera vez que el "Juguetón" tiene un país invitado: Londres. Una iniciativa de Jorge que espera se mantenga en las siguientes ediciones.

"Se me ocurrió invitar a un país a que fuera anfitrión y resultó que Inglaterra aceptó a la primera. Hablé con el que era embajador en ese momento y les gustó mucho la idea de rendir un tributo a la cultura inglesa para representar ´Juguetón´. De hecho la Embajada Británica nos dio la certificación ´great´".

Son dos personajes inspirados en el país invitado los que andarán de un lado a otro en esta colecta: Ezkimy Welsh y Ezkarlet, un guardia real y una investigadora. Las donaciones se pueden hacer en las instalaciones de Azteca en la Ciudad de México y en el interior del país. (SUN)