Hace TV al doble

Monterrey, N.L.

Con la cancelación de contratos de exclusividad la situación no está fácil en Televisa, sin embargo a estas alturas de su vida Manuel “Flaco” Ibáñez todavía puede darse el lujo de “dobletear”.

El actor de 71 años comentó que los ejecutivos de la empresa le dieron permiso de aparecer en dos programas unitarios al mismo tiempo, en Vecinos y Nosotros Los Guapos, que se transmiten lunes y viernes, respectivamente, en la barra de comedia de las 23:00 horas del canal Las Estrellas.

“Soy el único actor al que le han dado permiso de dobletear”, aseguró Ibáñez, quien en junio del 2018 celebrará sus 50 años de carrera.

El actor que brilló en las películas de ficheras se ha mantenido muy activo especialmente en la televisión, donde ha estado los últimos 20 años.

Ha hecho telenovelas como Antes Muerta Que Lichita, La Sombra del Pasado y Qué Pobres Tan Ricos.

Afirmó que por su trabajo en la pantalla chica dejó de hacer teatro, hasta hace unos meses que regresó con el espectáculo de teatro de revista La Corrupción No Se Cuenta, Pero Cuenta Mucho, producido por Gabriel Varela.

“Bendito Dios tengo mucha salud, con mucho amor de mi familia, de mis amigos, ¿qué más puedo pedir?”, expresó.





“Estoy saludable porque me siento muy bien, si estuviera yo cansado o enfermito no andaría aquí ni estaríamos platicando”.

Comentó que si a estas alturas de su vida aún luce jovial, es porque se quedó atrapado en la década de los 60.

“El cuero se arruga, pero el espíritu no”, señaló.

Contento expresó que es un actor que tiene mucho trabajo y le encanta.

“Me he dedicado a la televisión, he hecho novela tras novela o series, he estado muy ocupado. Ahorita se dio la oportunidad de mi compadre Gabriel Varela que me llama, me gustó la idea, los personajes que se iban a hablar”, dijo.

“En las telenovelas como ha habido ajustes ya estaba yo verdaderamente saturado con mi imagen y por eso la empresa me pidió que descansara pero que siguiera con las series, no he parado de todos modos, estoy en Vecinos y Nosotros Los Guapos”.

Comentó que es muy divertido estar en ambas producciones, de hecho hay planes para grabar nuevas temporadas en este 2018 que inicia, lo que asegurará su permanencia en la pantalla chica.