Hace Texas la gran diferencia

McAllen, TX.

El sorprendente estado de Texas como campo de batalla se vio con mayor claridad el viernes cuando la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, dedicó uno de los últimos días de la carrera a hacer campaña en el estado rojo –republicano– más grande de Estados Unidos y la participación de votantes temprana superó los 9 millones, una cifra que rebasa el número total de votos texanos emitidos durante toda la elección de 2016.

Harris visitó tres ciudades, incluyendo McAllen en el Valle del Río Grande a lo largo de la frontera con México, que ha sido devastada este verano por el coronavirus.

Parte de la misión de la senadora de California era dinamizar a los votantes latinos, cuyas menores tasas de participación han ayudado durante años a hundir las esperanzas de su partido de hacer que Texas sea más competitivo.

"Texas lo ha estado haciendo", dijo Harris en un mitin en McAllen. "Has estado haciendo fila. Te has estado organizando. Has estado haciendo una gran diferencia".

Al presentarse más cerca del día de las elecciones que cualquier persona en una boleta presidencial demócrata en años, Harris de alguna manera cumplió semanas de súplicas de los demócratas de Texas para que la campaña presidencial de Joe Biden se tomara sus oportunidades aquí más en serio. Pero el propio Biden no ha venido al estado y la campaña ha hecho relativamente poca inversión en publicidad y personal.

Mientras tanto, la frontera predominantemente latina de Texas se ubica entre las más bajas del país en participación, y aunque el número de votaciones tempranas aumentó considerablemente, los residentes aquí no han acudido en estampida a las urnas como lo han hecho los votantes en otros lugares.

Texas se está acercando a las 18 mil muertes confirmadas por Covid-19. Casi 1 de cada 5 están ocurriendo en el Valle del Río Grande, que en los últimos meses se volvió tan abrumado que un hospital transfirió a pacientes con coronavirus a cientos de millas de distancia en helicóptero casi a diario.

La manifestación de Harris en el Valle del Río Grande tampoco estuvo lejos de donde los altos funcionarios de la administración Trump anunciaron un día antes que tenían casi 400 millas de muro fronterizo, un intento tardío de mostrar progreso en quizás la promesa de campaña más conocida del presidente hace cuatro años.

El área es el motor económico de la frontera, con una población de alrededor del 90 por ciento de estadounidenses de origen mexicano y representa una de las áreas más jóvenes y de más rápido crecimiento de Texas.

Los primeros votos de Texas el viernes por la mañana rebasaron los más de 8.9 millones de votos totales de las elecciones hace cuatro años, según un recuento de Associated Press. Los números de este año fueron ayudados por activistas demócratas que desafiaron en los tribunales y ganaron el derecho a extender la votación anticipada una semana en medio de la pandemia de coronavirus.

Para el partido, cualquier cosa diferente probablemente sea positiva.

DESDE 1994 NO HAN GANADO NI UNA OFICINA

El partido no ha ganado una oficina estatal en Texas desde 1994, la racha política de derrotas más larga de la nación. Ahora cree que tiene la oportunidad de tomar el control de la Cámara estatal, cambiar hasta seis escaños en el Congreso y un escaño en el Senado.

Aproximadamente la mitad de sus votantes nunca han votado o lo han hecho en la mitad o menos de las elecciones a las que eran elegibles.

Hasta ahora, el 36 por ciento del voto de Texas proviene de este grupo de votantes irregulares. Eso podría ser un buen augurio para Trump, ya que su campaña se ha esforzado por atraer votantes que no se habían involucrado en política, como lo hizo en 2016.

Además, debido a que Texas es uno de los pocos estados que mantuvo sus reglas ya estrictas que impiden que la mayoría de los residentes usen boletas por correo durante la pandemia, algunas de las líneas en los lugares de votación anticipada en persona pueden reflejar que es la única forma en que la mayoría de los votantes pueden emitir una boleta antes del día de las elecciones, lo que podría aumentar aún más los totales.