Hace Sindicato fiesta en plena pandemia

Cd. de México, México

Durante las últimas dos semanas, de acuerdo con agremiados, representantes de la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad les informaron que llevarían un boleto por persona para el sorteo, el cual se realizó el lunes en el Deportivo Lázaro Cárdenas, en Venustiano Carranza.

Alonso justificó el evento como una forma de compensar que, por la pandemia, no se realizaron sus tradicionales festejos masivos por el Día de la Madre y del Padre. De acuerdo con el semáforo epidemiológico en la CDMX, las reuniones de más de 25 personas no están permitidas por la emergencia sanitaria. En este evento se colocaron sillas con distancia entre sí durante el sorteo y la mayoría portaba cubrebocas.

Pero olvidaron las medidas de distanciamiento al realizar un convivio con alimentos. Erick, un joven que se dedica a recolectar basura en la Alcaldía Benito Juárez, explicó que a pesar de ser sindicalizado no tuvo certeza de que hubiera participado en el sorteo. "Según que hicieron la rifa, que hasta transmitieron, pero no se veía nada de los papelitos.

Yo me enteré de la rifa apenas el lunes, pero la verdad estamos más preocupados porque nos den cubrebocas y gel, que eso lo hemos tenido que comprar nosotros", lamentó. Erick, junto con conductores de camiones de basura y personal que lleva más de 10 años en el Sindicato, han solicitado reuniones con sus dirigentes para solicitar insumos de protección contra Covid-19 y dice que no han obtenido respuesta. "Hasta parece broma que según no nos contestan porque no hay dinero y están viendo cómo hacerle, pero vemos que están dando sus regalos quien sabe a quién y como si fuera lo mejor. Si tenían ese dinero nos lo hubieran repartido igual a todos o que no nos cobren las cuotas, ese sí sería un regalo", dijo.