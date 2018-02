Hace Sergio Romo berrinche

Guadalajara, Jalisco

Los Tomateros de Culiacán dieron a conocer el roster con el que jugarán la Serie del Caribe y con ello salieron a la luz algunas quejas de peloteros que pensaban serían llamados.

El manager Benjamín Gil, su cuerpo técnico y la directiva guinda, se reunieron para analizar los posibles refuerzos y completar la plantilla de 28 jugadores que pide la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe para disputar el torneo que se realizará en Zapopan.

Ya con la lista final, se abrió la polémica de quién entró y de quién no entró y algunos beisbolistas de la Liga Mexicana del Pacífico expresaron en redes sociales la decepción que sintieron al no ser tomados en cuenta.

Uno de los mensajes que más repercusiones tuvo fue el de Sergio Romo, pítcher de los Charros, equipo cuyo estadio será la sede del torneo. Romo escribió que se quedó en Guadalajara porque le hicieron saber que sería tomado como refuerzo.

“Si no me dicen mentiras no estaría agüitado. Me quedé 2 semanas más en Guadalajara porque me dijeron que sí iba. Podría estar con mis hijos que quedarme por mentiras”, escribió en su Twitter.

“Fue los Tomateros que decidieron quién iba ir y pues con eso no me querían ellos ni otros de mis charros menos uno!”, redactó el cerrador de los Charros.

Los jugadores Esteban Haro y Paúl León, de los subcampeones Mayos, también lamentaron vía twitter no ser considerados en el roster.