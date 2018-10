Hace rendir $1,500 para la despensa

"Yo compro carne molida, hígado y pollo, que es lo más barato, es para lo que alcanza", dijo Alma Saucedo, ama de casa, quien hace rendir el gasto para que su familia tenga lo necesario.

Explica que el salario mínimo no alcanza, por lo que con lo que le da su esposo, que son alrededor de mil 500 a la quincena, debe surtir la despensa.

"Cada quince días me da el dinero y yo con eso veo la forma de comprar carne, verduras, lo que alcance y podamos comer durante dos semanas", comenta.

Señala que trata de comprar lo más barato, por lo que siempre es pollo o carne molida, que es más económico, ya que para otros cortes simplemente no hay dinero, ya que son más costosos.

"La carne molida la hago con papas, luego si hay dinero compro varios kilos de pollo y ahí tengo para hacer enchiladas, sopa con pollo, pollo frito, varios platillos y lo hago rendir, ese mismo pollo sale para varios días", dijo.

En la cuestión de cereales para el desayuno, adquiere lo más barato, no se fija en marcas o tipo, solamente que este barato y que lo puedan comer sus dos hijos que van a la escuela.

De esta forma la familia Saucedo, se alimenta, con el poco salario y lo que pueden comprar en los supermercados.

LO QUE ALCANZA

En el caso de Anselmo, que es una persona que pide ayuda en las calles, come lo que le dan o cuando junta algo de dinero compra huevos y tortillas, con eso almuerza y pasa el día, ya que puede comprar 10 ó 15 pesos de blanquillos.

"A veces la gente me da comida, lo que les sobró, o me dan algo de despensa, pero cuando no se puede y junto mis pesitos, pues me voy a la tienda y compro huevos y tortillas, ya con eso puedo desayunar o comer", explica.

Don Anselmo, recorre las calles, ya de la tercera edad, pide ayuda en las esquinas o en su caso se para en algún negocio, con el fin de que le den algunas monedas para subsistir.

UN DÍA. Para comer una hamburguesa o una pizza, hay que trabajar por lo menos un día.

Cuesta una hamburguesa más de 4 horas de trabajo

Para que una persona que gana el salario mínimo pueda darse el lujo de comprarse una hamburguesa o una pizza para un fin de semana, debe trabajar un día o más.

Actualmente el salario mínimo general es de 88.36 pesos, tan sólo 8 pesos más que el salario del 2017, por lo que una persona gana 11 pesos con 45 centavos cada hora.

Si un ciudadano que gana el mínimo desea comprar una hamburguesa de las más baratas: tiene que pagar 50 pesos por lo que debe trabajar más de cuatro horas para conseguirla, en el caso de las que valen 89 pesos, son más de ocho horas, lo que significa un día laboral completo.

En el caso de que la persona quiera una hamburguesa de alguna cadena famosa, puede costar entre 170 pesos, por lo que debe laborar 15 horas con 39 minutos, casi dos jornadas completas para darse ese lujo.

En el caso de la compra de pizza, hay de varios precios, si quiere de alguna en preferencia o de cadena, el costo varia, entre los 249 pesos la de tamaño grande y en este caso requiere de trabajar más de 22 horas con 45 minutos, que representa dos jornadas de ocho horas, más seis horas.