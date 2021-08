Hace remix de su pasado

Apesar de ser una superestrella galardonada como cantante, actriz, directora y productora, durante la pandemia Barbra Streisand se quedó, como muchos de nosotros, con demasiado tiempo en las manos para emprender nuevos proyectos, incluyendo arreglar los ajustes de su iPhone.

"Mi nombre siempre salía como ´Barbara con tres a´" dijo. "¡Se supone que es un teléfono inteligente! ¿por qué no puedes poner mi nombre bien?".

Streisand, quien hasta el triunfo de Chloe Zhao en los Globos de Oro este año por "Nomadland", era la única mujer en ganar el premio a mejor directora en 1983 por "Yentl", también es famosa por llamar al director general de Apple Tim Cook para que Siri pronunciara su apellido bien.

En la pandemia aprendió a parar el autocorrector de su teléfono con ayuda de su asistente.

TEMAS INÉDITOS

Trabajar en canciones inéditas de su pasado le llevó un poco más de tiempo, pero los fans podrán escuchar los resultados en su álbum "Release Me 2" lanzado el viernes.

The Associated Press habló con Streisand, de 79 años, sobre su nuevo álbum y cómo llevó la pandemia. La entrevista fue editada para una mayor claridad y brevedad.

AP: "Be Aware" suena como si la hubiese escrito el año pasado. Parece un consejo para ayudar a la gente a superar la pandemia.

Streisand: En ese entonces (1971) hablaba sobre la guerra de Vietnam. En eso estaba pensando. El hambre siempre ha sido un problema en el mundo. Tantas cosas siguen siendo un problema, los niños sin hogar. El mundo ha cambiado mucho para bien, pero muchas cosas siguen igual. Y es increíble cómo cuando estaba mezclando esto pensaba lo relevante que es para el mundo actual.

AP: La tecnología de producción de ahora mejoró "Once You´ve Been in Love", que grabó en una sola toma en los años 70.

Streisand: Quería cantar en medio de una orquesta, sentir la experiencia de estar justo ahí. Claro que olvidaron poner (bocinas) bafle detrás de mí así que no se podía editar entonces. No se podía separar un elemento de la orquesta. Ahora lo que me divirtió es que fue como si estuviéramos dirigiendo la orquesta, cuando estaba trabajando en ella con mi ingeniero, Jochem van der Saag, en el iPad durante el COVID, era muy divertido tener un ingeniero que pudiera agregar congas o una marimba, lo que fuera.

SORPRENDIDA

Me sorprendió el remix de radio que hizo para el nuevo sencillo "Sweet Forgiveness".

Streisand: ¿Qué te pareció?

Me gustó. Me gusta el original más, pierde algo de su drama al ser más contemporáneo, pero ahora funciona para la radio.

Streisand: A la disquera le gustó o quería que lo hiciera. Así que lo hice, pero mi favorita es con el arreglo de orquesta como era.

¿Le gusta la idea de probar algo nuevo y ver cómo resulta?

Streisand: Sí, pero no es en lo que estoy más enfocada ahora. He estado trabajando en este libro, comencé a escribir diarios en 1999 a mano porque nunca aprendí a escribir en máquina y ahora deseo que lo hubiese hecho.

¿En la pandemia estuvo trabajando en el libro?

Streisand: Firmé un contrato para un libro en 2014 y se supone que debía estar listo en dos años (ríe). Estoy bastante atrasada en mi libro y por ahora tiene 824 páginas y no está terminado. Buscaré otra razón fuera de escribir sobre mi vida. Es como decir "he estado ahí, he hecho eso". Pero durante la pandemia avancé bastante.

¿Cómo fue

su proceso?

Streisand: Me levanto en la mañana. Mi esposo (James Brolin) y yo hacemos transacciones en la bolsa y después trabajo en mi libro. Nunca tuve que arreglarme para nadie. Era delicioso caminar en mis jardines y arreglar ciertas cosas. Pero básicamente se trataba de escribir el libro.