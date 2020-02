Hace propuesta a Duques

Mediante su cuenta de Instagram, la cantante Madonna compartió un video donde les ´ofrece´ al príncipe Harry y a su esposa Meghan Markle su apartamento en Central Park, Nueva York.

¿Megan y el príncipe Harry quieren subarrendar mi apartamento en Central Park?. El departamento de la cantante esta evaluado en $7.3 millones de dólares.

Asimismo, en su video mencionó: "Oye, Harry, no corras a Canadá. Es muy aburrido allí" y dejó en claro en su mensaje que su apartamento tiene la mejor vista de Manhattan: "The best view of Manhattan"

Actualmente la pareja vive en una ciudad de Canadá, en Victoria Columbia Británica.