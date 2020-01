Hace oficial su amor

Tras cinco años de noviazgo, la conductora de televisión Montserrat Oliver le entregó un anillo a Yaya Kosikova para hacer oficial su compromiso.

"¿Qué creen? We said yes!", escribió a través de sus redes sociales junto a dos imágenes. En una de ellas se observa que la mano de Montserrat sostiene la de Yaya, que ya luce la joya en el dedo anular derecho.

En la otra fotografía, se les ve a las dos sonrientes posando con el anillo. "Los detalles hacen siempre los momentos memorables, inolvidables! / We are engaged!", anotó en otro post de su cuenta oficial en Instagram.

CUENTA CÓMO SE CONOCIERON

A través de un comunicado, Montserrat Oliver compartió que le entregó el anillo el pasado fin de semana en el Rancho San Antonio. Recordó que se conocieron gracias a un proyecto que tenían juntas en National Geographic, y por una amiga en común.

"Platicamos mucho, nos caímos muy bien. Como nos conocimos en Estados Unidos, me llevó a conocer unos lugares cercanos como Montauk y Los Hamptons y ahí me cayó el veinte. Y aquí estamos cinco años después".

Destacó que ella cree "en el amor en general" y que estuvo bien haber realizado dicha muestra de amor al comprometerse. "Se siente más formal y, aunque yo siento que no necesitas un papel, es bonito dar un símbolo de amor como lo es un anillo de compromiso".