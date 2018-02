Hace Nick Foles pausa como pastor para SBLII

Minneapolis, E.U.

Nick Foles está muy agradecido con Dios por todo lo que le he sucedido, y no es para menos.

Será el quarterback estelar de las Águilas de Filadelfia en el Súper Tazón del domingo ante Patriotas, cuando bien podría haber estado ya como pastor religioso.

Sí, Foles, quien ha tenido una campaña sacada de un cuento de hadas, tomó la titularidad a partir de la Semana 15, tras la lesión de Carson Wentz.

La oración, cuenta Foles, lo regresó a la NFL a jugar, pues en el receso entre la campaña anterior y la actual se inscribió a un seminario para desafiar su fe.

“Tomé un acto de fe el año pasado y me inscribí para tomar clases en un seminario... quería ser productivo, quería seguir aprendiendo y desafiar mi fe.

“Habría haber estado haciendo otra cosa, glorificar a Dios en este caso, pero la razón por la que decidí regresar es que me encantaba el futbol desde que era un niño, me encanta jugar deportes, me encanta ser parte de un equipo y sé que como vaya creciendo tendré chance de glorificar a Dios, confié en Dios y regrese a jugar”, expresó el joven de sólo 29 años.