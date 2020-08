Hace negocio con saludos

Afalta de conciertos en vivo debido a la pandemia, Alan, integrante del grupo Magneto, ha desarrollado nuevas habilidades para mantenerse activo y generar ingresos.

El cantante se sumó a la lista de famosos de ViBox y le entró al negocio inmobiliario con su novia.

Desde hace dos meses, Alan está en el stock de esta plataforma, que consiste en grabar mensajes de máximo un minuto a un costo de 729 pesos.

"Esta aplicación de saludos personalizados está muy divertida porque te piden desde saludos, que les cantantes ´Las Mañanitas´ o una rola de Magneto. Todo lo que te piden es significativo para la persona que lo solicita", explicó el cantante, que dará un concierto live streaming el 22 de agosto junto con sus compañeros Alex, Mauri, Elías y Tono.

CELEBRITY SHOP

La aplicación identificada también como "celebrity shop" tiene a figuras como Roberto Palazuelos, cuyos mensajes tienen un costo de 3 mil 299 pesos; Doña Lucha cobra por mensaje 649, Livia Brito se cotiza en 999 y Luis Felipe Tovar graba audios por 649.

En la lista de famosos de ViBox se encuentran también Nora Salinas, Pablo Montero, Patricio Borghetti, el simpático personaje Pistachón Zig Zag, Cepillín, La Chupitos, Tatiana y Aylín Mujica, por mencionar algunos.

Los costos por mensaje varían, según la celebridad.

A CAPELLA

"Me han pedido que les grabe a capella un pedacito del tema ´Cambiando el Destino´ o mensajes como ´recuérdale a mi hermano que juró que iba a dejar de chupar cinco meses si le mandabas un saludo´. Les grabo lo que se me ocurra en el momento y eso me ayudó a agilizar la mente para poder mandar este material, que la verdad es divertido".

Otro negocio que emprendió el Magneto fue la empresa Novva Real Estate junto a su novia Ana.

La oficina de su inmobiliaria, dijo, se localiza en Mérida, donde le tocó pasar el confinamiento.

"Es una empresa que arrancamos mi novia y yo, la verdad sí está moviéndose bastante a pesar de la crisis. Para mí fue una aventura muy nueva, muy padre, sobre todo hacerlo con mi chica, mi socia".

Confesó que la buena en el negocio es su novia, con quien tiene cinco años de relación.

"Esto es algo nuevo para mí, mi chica es la que me enseña, la que me entrena en todo este tema. Llevamos una relación tan bonita que se me ha ido como agua, somos demasiado compatibles, nunca me había pasado que mi novia fuera mi mejor amiga, una chulada".