Hace negocio con crítica

Luego de que J Balvin convocara a los reggaetoneros a boicotear los premios Latin Grammy por no "valorar" al género, y que fuera criticado por Residente , quien comparó su música con un carrito de hot-dogs, el reggaetonero colombiano ha adoptado la figura de hot-dog como parte de su identidad y hasta lanzó nueva mercancía con imágenes de este alimento.

Gorras, bolsas, playeras y sudaderas son las prendas y accesorios que ofrece Balvin con el estampado de un hot dog y la leyenda "Para mi gente", además de un texto que dice "100% organic beef", que hace un juego de palabras en inglés porque, además de que "beef" signifique res, los angloparlantes usan la palabra para referirse a pleitos.

La idea del cantante de "Hawái" -quien también ya subió fotos posando junto a un carrito de hot-dogs- fue apoyada por otros famosos como J Álvarez y Luisito Comunica, polémico youtuber que comentó "Monetizando el chisme, como debe ser".

Quien no vio con buenos ojos el lanzamiento de la mercancía fue el propio Residente, quien subió un nuevo video dirigido para Balvin donde aclaró que su intención, pese a que le parezca muy aburrido andar echando pleito, era dar a conocer al público el tipo de persona que es J Balvin.

SIN VALORES

"Vi que subiste un ´merch´, así como si fueras el más capo, el más jodón", dijo Residente al inicio de su video de cinco minutos, donde le aclaró al reggaetonero que no todo en la vida es negocio que, aunque el dinero sí es necesario, no lo es todo y que antes de considerarse un "genio de la economía" debería decirle a sus "viejos" que le enseñen un poco de valores.

"Existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste con Rebeca León ni con Juanes, después de que te trepan la carrera al cielo, los mandas pal carajo", aseguró el puertorriqueño.

Residente revela en su video que luego de criticar la postura de J Balvin hacia los Latin Grammy, el reggaetonero le llamó "llorando" pidiendo que bajara el video donde lo comparaba con un carrito de hot-dogs exigiendo que se le diera una estrella Michelín, máximo reconocimiento gastronómico. El cantante de "René" destacó que él sí le fue leal ante las peticiones de Balvin.

"Lo bajé cabrón. Terminaste llamando a todo mundo para que me buscaran. Me mandaste como ocho mensajes por WhastApp diciéndome "falso" y por las redes me escribes "respeto tu opinión"... Cabrón, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por WhastApp y en las redes hacerte el más bueno?".

El exintegrante de Calle 13 también dio a conocer que después de los dimes y diretes que intercambiaron en redes sociales, acordaron borrar las publicaciones de la pelea y no publicar más al respecto.

"Tú rompiste tu palabra. En cambio, mi padre me educó con otros principios (...). Somos distintos", dijo Residente.

También defendió el haber protestado contra el boicot al que convocaba Balvin porque los Latin Grammy representan para muchos el único medio masivo donde tienen una oportunidad de promocionar su música, incluyendo a artistas independientes.

GRANDE EGO

"Tú en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ningún tipo talento artístico, porque lo hablamos también en la llamada, pides que boicoteen. Aunque reconozco que tienes un único talento: tienes el talento de saber que no tienes talento y hacerle creer a la gente que tienes talento", atajó Residente, quien aprovechó para reprocharle su falta de apoyo y silencio a Colombia, país de donde es originario Balvin, ahora que se llevaron a cabo violentas protestas en abril, conocidas como Paro Nacional.

"Tu país quemándose en llamas y tu pendiente en sacar un disco, el negocio socio (...). Entonces, ¿de qué vale el negocio, si la gente que tiene palabra no te respeta? (...) Créeme que intenté ser tu pana, nos ayudamos mutuamente en algunos momentos, te escribí varias veces apoyándote, pero eres tan embustero cabrón que es imposible", dijo antes de regalarle unas rimas para su próximo éxito y un mensaje para su papá, el cual firmó como "Atentamente el cabrón papá de tu fucking papá".

TODO ES NEGOCIO

