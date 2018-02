Hace menos Cristiano Ronaldo al futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dijo, en una entrevista para el canal brsileño Desimpedidos en Youtube, que existe una enorme diferencia entre el futbol europeo y el mexicano. "Una final es siempre 50/50. Pero yo sentí que en Europa está el mejor futbol, no vamos a ser hipócritas y mentir con que el futbol de China, Brasil o México es mejor. En Europa están los mejores del mundo y la competitividad aquí es muy buena porque juegas contra grandes equipos, contra los mejores del mundo", comentó el lusitano.

'CR7', ya con 33 años, asegura que de retirarse ahora, lo haría contento. "Todo lo que soñé lo alcancé en el fútbol. No sería justo decir 'sueños tenemos todos'. Pero creo que he conquistado tantas cosas bonitas que no tengo más sueños. Si me preguntas si quiero ganar otra vez, claro que me gustaría por ejemplo ganar el Mundial, es obvio. Pero si tuviese que terminar ahora mi carrera, lo haría súper orgulloso, contento… nunca pensé que mi carrera iba a ser tan bonita", señala.

Cada vez son más los jugadores que juegan en equipos importantes del viejo continente y deciden continuar con su carrera en ligas como la china o la estadounidense. El más reciente ejemplo son los aún jugadores del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco y Nicolás Gaitán, quienes emigrarán a la Superliga China. Ronaldo ha disputado 425 partidos y ha anotado 434 goles con el conjunto Merengue, con quien parece espera retirarse en un futuro próximo.