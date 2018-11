Hace llamado a cafre del volante. Trasladan a herido al Hospital Universitario

Hago un llamado a la persona que le provocó esto a mi hermano, es necesario que sepas que no tenemos los recursos para atenderlo, le pido a Dios que se te ablande el corazón y respondas por lo que hiciste, para que nos ayudes, no sólo destruiste la vida de la persona que se encuentra hoy en el hospital, sino que también la de nosotros su familia . María del Carmen Cruz Martínez, pide apoyo para ayudar a su hermano

Río Bravo, Tam.- La señora María del Carmen Cruz Martínez, pide apoyo para poder pagar lay tratamientos de su hermano el señor Víctor Manuel Martínez de 47 años de edad, residente de la calle Coahuila Norte número 272 de la colonia Ferrocarril 3, pues el día 10 de octubre fuesobre la avenida Francisco I. Madero, cuando se disponía a cruzar esta calle.

Víctor había terminado de trabajar y se dirigía a su casa, cuando una camioneta azul que venía a exceso de velocidad lo arrolló y se dio a la fuga causándole múltiples fracturas en cráneo así como en diferentes vértebras dejándolo sin sensibilidad e inmóvil. Personas que se encontraban cerca lo auxiliaron llamándole a una ambulancia que lo trasladó al Hospital General de esta ciudad, en donde se le hicieron evaluaciones médicas y al ver la gravedad del caso, el día 23 de octubre los doctores de dicho hospital deciden que lo mejor es trasladarlo al Hospital Universitario de Monterrey y así lo hicieron, los gastos han sido muy fuertes, de la fecha hasta ahora se deben 94 mil 349 pesos con 75 centavos.

Víctor es un persona de bajos recursos económicos, el trabaja cortando hierba en las casas, lavando carros y a veces le hace a la albañilería, los doctores que lo atienden en Monterrey dicen que quizá nunca vuelva a caminar, lo están apoyando sus hermanos, pero no pueden cubrir los gastos, al respecto la señora María del Carmen, hermana de Víctor, comenta:

“Necesitamos apoyo, es mucho lo que nos están cobrando, no contamos con ese dinero, el Seguro Popular no cubre los gastos en Monterrey, hago un llamado a la persona que le provocó esto a mi hermano, es necesario que sepas que no tenemos los recursos para bien atenderlo, somos una familia que trabajamos día con día para salir adelante, para sobrevivir, le pido a Dios que se te ablande el corazón y des la cara, respondas por lo que hiciste y te comuniques con nosotros, para que nos ayudes, ya que cada día los gastos aumentan, no sólo destruiste la vida de la persona que se encuentra hoy en la cama de un hospital, sino que también la de nosotros su familia”, expresó.

Asimismo añadió:

“También pido a las personas que por casualidad vieron quien fue la persona que atropelló a mi hermano, que se atrevan a hablar, denuncien por favor, si cuentas con alguna información que nos pueda ayudar a dar con el responsable, por favor házmelo saber de igual modo, pido que las personas que se toquen el corazón y que quieran apoyar con algo para poder pagar la cuenta del hospital, se acerquen, la verdad nos sentimos muy desesperados, en mi vida he visto esa cantidad de dinero junta”, concluyó.

Cabe señalar que si tienes información al respecto o quieres ayudar a Víctor puedes comunicarte al número 8999-5050-41 o bien hacer algún depósito en cualquier tienda Oxxo al número 4915-6664-9879-10989.

SUFRE. Víctor sufrió fractura de cráneo y vértebras, los doctores diagnostican que no volverá a caminar.

ARROLLAN. Víctor fue atropellado, el causante se dio a la fuga dejándolo inmóvil sobre la calle.