Hace ´lo que se le antoja´

Buenos Aires, Argentina

La cantante mexicana Venegas, quien vive en Buenos Aires desde hace más de un año, dio un concierto ayer en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la capital argentina acompañando al poeta Mariano Blatt, en el marco del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA).

Venegas se presentará también mañana en Montevideo y el 17 en Santiago de Chile, otras dos sedes del festival que reúne a unos 20 escritores extranjeros con cientos de autores, críticos y lectores locales.

La cantante, quien es pareja de un argentino y tiene una hija de ocho años, habló con el programa Perros de la Calle, de la radio Metro de Buenos Aires, donde dijo que está en un momento de "rehabilitación del espacio musical y personal".

"Nos vinimos a vivir acá hace más de un año. Terminé una gira en noviembre del año pasado y llegó un punto en que dije: ´necesito parar el tren´. Desarmé estudio, desarmé banda, desarmé todo y me vine para acá", contó en la radio la artista ganadora del premio Grammy.

FELIZ CON SU AUSENCIA

"Todo lo que construí me encanta, toda la parte profesional en la que llevo años trabajando me encanta, pero llegó un momento en que llegaba a mi casa y no tenía ganas de tocar el piano. Y pensé: ´esto no está bueno, necesito recuperar eso´", agregó.

La cantante dice que ahora tiene tiempo de estar con su hija y que está volviendo a conectarse con la música.

"Me tiene que emocionar lo que hago. Si no, no tiene sentido. Me emociona ahora que el tocar sea una experiencia, conectar con la gente así desde el piano. En los shows toco piano y un poquito de acordeón. Ahorita realmente estoy haciendo lo que se me antoja", agregó en la radio, entre risas.

Además de dar conciertos pequeños, a veces en librerías ante 50 personas, Venegas está participando de la vida cultural de la ciudad y canta en algunas funciones de la obra de teatro "Sagrado monte de monstruos", que está protagonizada por la destacada actriz argentina Marilú Marini.

"Me alucina el teatro en Buenos Aires. Hago diez funciones de la temporada. El director, Ale Tantanian, me invitó a cantar algunas canciones en la obra. Salgo vestida de monja porque es una obra sobre Santa Teresa de Ávila", concluyó la cantautora.