Hace las paces

Ciudad de México.

Alex Fernández ha aprovechado la cuarentena para recuperar el tiempo perdido y reconciliarse con su padre, "El Potrillo".

"Decidimos usar esta cuarentena para estar juntos el tiempo que no hemos podido y unirnos más con nosotros y con la naturaleza. Estábamos un poco desconectados, yo por la oficina y él que siempre ha tenido una carrera muy activa, entonces hace mucho que no nos veíamos y no habíamos convivido tanto como lo hemos hecho en este tiempo.

"Incluso había este malentendido de que él pensaba que yo estaba enojado con él y no había una razón, sólo lo pensaba y no era así. Le aclaré el tema y me di cuenta que si él no me hubiera dicho ahora, hubiera estado no sé cuánto tiempo más pensando esto", compartió el intérprete en entrevista.