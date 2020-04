Hace labor de historiador

Mientras espera que pase la emergencia de coronavirus y se vuelva echar a andar su siguiente proyecto con Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna de las Flores, el cinefotógrafo Rodrigo Prieto la hace de historiador.

Esto, contó, con la finalidad de dirigir su primera película y por ello escribe un guión.

Inspirado por la historia de su familia, el tres veces nominado al Óscar reveló en transmisión por Instragram que se ha ayudado de la escritora Martha Zamora (autora una biografía de Carlota de Habsburgo) para su texto.

ENTRE DOGMAS

"Es sobre sucesos que ocurrieron en los 60 y 70 alrededor de mi familia. El contexto es la Guerra Fría en México y cómo impacta en los dogmas y polos opuestos dentro de una misma familia.

"También cómo impacta emocionalmente a los miembros, en particular a dos primas mías que vivieron sucesos trágicos. Por lo pronto es escribirlo y después, veremos si lo dirijo, que es la intención. Si también lo fotografío no lo he decidido", dijo Prieto.

El proyecto fue apenas el inicio de la charla que sostuvieron el hombre de confianza de Scorsese y el cinefotógrafo Sergei Saldívar (Asesino en Serio), quienes durante cerca de dos horas desmenuzaron la carrera del cinefotógrafo de El Lobo de Wall Street.