Hace labor altruista

"A lo largo de este tiempo, lamentablemente nuestras facturas se han retrasado, después de que solo pudimos hacer los pagos mínimos", publicó Cantrell en la página de la campaña.

EN SECRETO

La lista de donaciones reveló que Kim Kardashian West le dio a Cantrell tres mil dólares, y varias fuentes confirman a Page Six que la donación sí fue realizada por la fundadora de KKW Beauty.

También aseguraron las fuentes que la ex estrella de Keeping Up With the Kardashians no quiso publicar su nombre en la página.

"Kim hizo una donación. Tenía la intención de hacerlo de forma anónima y dio la cantidad total que la madre estaba pidiendo cuando lo publicó, que era de tres mil dólares", compartió una de fuente a Page Six.

Cantrell también señaló en su página que necesitaba "aumentar" su objetivo después de que Kim lo completara, "para que pueda ponerme al día con las facturas de servicios públicos y nuestras otras facturas que están extremadamente atrasadas".