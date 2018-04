Hace inesperada declaración

Tras el adiós de Daniel Sarcos y Ana María Canseco, el protagonismo esta semana en el programa "Un nuevo día" ha recaído sobre Marco Antonio Regil, quien desde el pasado lunes forma parte del panel de presentadores del matutino de Telemundo.

Aunque es la primera vez que está al frente de un formato de este tipo y estilo, el motivador y orador público ha conectado muy bien con sus compañeros y sobre todo, con el público fiel que cada mañana los sintoniza.

OPINIONES DIFERENTES

Si bien creíamos que lo conocíamos todo sobre él gracias a su desempeño como presentador del matutino, estamos descubriendo aspectos desconocidos de Marco Antonio, como la confesión sexual que hizo el jueves en el programa cuando su compañera Rashel Díaz, en pleno debate acerca de los pasos que habría que seguir para tener una cita exitosa, le preguntó si creía beneficioso o correcto tener sexo durante la primera cita.

Regil no sólo respondió que no, sino que recomendó no tener sexo hasta después de tres meses.

"Yo recomiendo ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Si tú quieres saber como mujer si a un hombre le interesas de verdad tres meses sin sexo", dijo el presentador mexicano. "Si te aguanta tres meses sin sexo es que de verdad le interesas. Si va a desayunar contigo, si va a hacer cosas donde no hay posibilidad de sexo y sigue contigo le interesas de verdad", agregó.

La respuesta de Marco Antonio no sólo tomó por sorpresa a su compañera Rashel Díaz, como deja ver la espontánea reacción que tuvo la presentadora de origen cubano, sino que también generó división de opiniones en las redes sociales a favor y en contra.

A FAVOR Y EN CONTRA

"Totalmente de acuerdo con Marcos. Después las mujeres se hacen las sufridas de que las engañan y es por ser tan frescas", comentó en Instagram una televidente del programa. Otros, en cambio, no estuvieron de acuerdo con el comentario de Marco Antonio.

"Tres meses es demasiado. Al final nunca terminas de conocer a una persona. Pueden tener 50 años juntos y este sorprenderte con una aptitud diferente, entre otras cosas", opinó otra persona.

Sin rodeos

Regil aconsejó no tener sexo con una pareja pasados tres meses a fin de conocerse mejor y descubrir si hay un interés real en la otra persona y no sólo deseo.