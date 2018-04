Hace huelga de hambre maestro del CBTIS 164

Madero, Tam.- Un profesor que busca su jubilación y tras la tardanza del trámite decidió instalarse en huelga de hambre en las afueras del CBTIS 164, pues refiere que desde que inició el "papeleo" no se le ha pagado su sueldo, situación que dice es difícil además de que otros docentes se encuentran en la misma situación

Alejandro del Castillo Escobedo, quien dice haber prestado su servicio por más de 31 años, decidió tramitar su jubilación el 15 de enero, sin embargo a la fecha no le han resulto.

Indica que recientemente en la Secretaría de Educación le informaron que su trámite no procedió, por lo que se tuvo que iniciar de nueva cuenta.

"Tenía 31 años de servicio y terminé mi relación laboral... desde septiembre del 2017 empecé a meter mis solicitudes, porque mi intención era jubilarme y ya tengo tres meses desde el 15 de enero y no he recibido sueldo... Me acaban de informar que mi trámite no procedió y que lo iban a hacer de nuevo", indicó.

Continuó diciendo: "yo tomo esta decisión de ponerme en huelga de hambre porque noto que no hay el interés de resolver mi caso y el de otros compañeros que están en la misma situación que su trámite de jubilación va lento. Hay gente que ya va a cumplir casi tres años que iniciaron los trámites".

Del Castillo Escobar dijo que ha enviado infinidad de oficios a la SEP federal y no le dan una respuesta. "No sé qué es lo que pasa, no hay cabeza aquí, no hay quién dé la cara".

A nivel local se hace el llenado del formulario y documentación y se envían a Ciudad Victoria y de allí, se revisan y se mandan a la SEP Federal, sin embargo allá rechazan porque no están completos o falta algo, "pero yo qué culpa tengo que no se hagan los trámites bien, cuando yo entregué la documentación con anterioridad".