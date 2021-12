Hace historia en Billboard

El tema navideño "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey, pasó a la historia esta semana por ser la primera canción en la historia de la lista Billboard Hot 100 que ha liderado tres años distintos el ranking.

Y es que, aunque la canción se lanzó por primera vez en el álbum Merry Christmas, de Carey, en 1994, su popularidad ha crecido con el paso de los años: alcanzó el Top 10 de los Hot 100 por primera vez en diciembre de 2017, y se colocó en el número 1 por primera vez en diciembre de 2019 y después en 2020.

La canción brilla actualmente en su sexta semana consecutiva en el primer puesto, convirtiéndose en la primera canción en los 63 años de historia del Hot 100 en liderar en tres años distintos el conteo.