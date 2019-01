Hace historia...

Ciudad de México.

Después de ganar el Globo de Oro como Mejor Película Extranjera y Mejor Director, "Roma" sigue cosechando logros en las entregas de premios de Hollywood, esta vez, en los Critics' Choice Awards 2019.

Antes de iniciar la ceremonia se confirmó que el filme del mexicano Alfonso Cuarón ganó como Mejor Película Extranjera.

Más de 400 críticos de radio, televisión y servicios en línea de EU y Canadá destacaron en la entrega número 24 el trabajo de "Roma" en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición.

Aunque no ganó en la categoría Mejor Edición, "Roma" alzó el premio por Mejor Fotografía.

SORPRENDIDO Y AGRADECIDO

Alfonso Cuarón se mostró sorprendido al ganar como Mejor Director. En su discurso recalcó la importancia de sus protagonistas:

Quiero agradecerle a Yalitza y a Marina, ellas son "Roma". Quiero decir que la parte que nos percibe como extranjeros es confusa. Las películas no derriban paredes, pero pueden congelar una ventana al otro lado y cuando vemos la ventana vemos nuestro propio reflejo. Quiero agradecer a mi familia en México porque ellos me dieron forma

Yalitza Aparicio no ganó como Mejor Actriz. Hubo un empate, y Lady Gaga y Glenn Close se llevaron los premios por sus trabajos en "A star is born" y "The Wife", respectivamente.

"Quiero agradecer a mis coproductores, a mis amigos, compañeros de producción. Debo decir que el hecho de que Netflix llevara este filme a la gente es algo que agradezco", dijo Cuarón en un discurso apresurado porque la emisión terminaba.

"Roma" se convirtió en la primera cinta no hablada en inglés en ganar la categoría como Mejor Película.

Lady Gaga se llevó el premio a Mejor Canción, Elsie Fisher fue elegida Mejor Actriz Revelación, Regina King ganó a Mejor Actriz de Reparto y el actor Taye Diggs fue el presentador de la ceremonia; la noche de los Critics' Choice Awards 2019 se caracterizó por los empates en las categorías femeninas. La estatuilla a Mejor Actriz recayó tanto para Glenn Close ("La esposa") como para Lady Gaga ("A Star is Born"). En tanto, Mejor Actriz de Miniserie fue para Amy Adams ("Sharp Objects") y Patricia Arquette ("Escape at Dannemora").

Además, Christian Bale se llevó la estatuilla a mejor actor por su trabajo en Vice.

LA PROTAGONISTA. "Roma" ganó cuatro premios , llevándose el principal galardón de la noche en los Critics' Choice Awards.