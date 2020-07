Hace frente al racismo

Nominado al Óscar por protagonizar 12 Años Esclavo, Chiwetel Ejiofor no dudó ni un momento en firmar una carta abierta para exigir el fin del racismo en la industria del cine y la televisión en Reino Unido.

Lo hizo junto con lo más reputado del séptimo arte británico, como Colin Firth y Ralph Fiennes, pero lo suyo simbolizó, quizás, mucho más, pues su carrera se ha cimentado en historias sobre conflictos de raza.

ES AGRESIVO

"Todavía estamos en un mundo donde el racismo es sistémico. Creo que el racismo es parte del mundo occidental y se ha mostrado sumamente agresivo desde hace cientos de años.

"Aunque sí ha habido progreso, todo es relativo. Estamos en un punto, en lo colectivo, en que toda la gente está inconforme, y decimos fuerte: no se hace lo suficiente para acabar con el racismo", comenta en entrevista el británico de ascendencia nigeriana.

La representación fílmica del cruento pasado que han sufrido los negros, así como su presente, han acompañado a Ejiofor desde que, siendo adolescente, saltó de los teatros londinenses a los sets fílmicos.

SU FILMOGRAFÍA

Una de sus primeras películas fue Amistad (1997), de Steven Spielberg, sobre un motín en un barco con africanos que iban a ser vendidos como esclavos.

En su filmografía actoral también está Medio Sol Amarillo (2013), sobre una guerra civil en Nigeria, y en su faceta de director, su ópera prima fue El Niño que Domó el Viento (2019), sobre la lucha contra el hambre en Malawi.

Su estricto compromiso artístico-social, sin embargo, no impide que Ejiofor, de 42 años, se relaje y divierta como un niño frente a la cámara.

El 10 de julio, justo el día de su cumpleaños, Netflix estrenará La Vieja Guardia, sobre un grupo de guerreros inmortales, donde él tiene un papel que define como suculento.

"Para mí, no se trata de actuar en lo mismo. Analizo las cosas y veo si me puedo involucrar o quiero explorarlo. Y las razones pueden ser muy distintas: políticas, profundas, o triviales.

"Me permito que me gusten personajes porque creo que serán divertidos, que me gustaría a mí verlos", comenta el intérprete de Mordo en Doctor Strange.

Chiwetel agrega que aunque en su cascarón es pura acción y aventura, el filme tiene sustancia, pues lo dirige Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball) y lo coprotagoniza Kiki Layne (Si la Colonia Hablara), ambas ambas figuras afroamericanas.

LLORA POR EL TEATRO

Cuando Ejiofor tenía 18 años, se hizo famoso en el medio escénico por protagonizar Otelo, papel que, tiempo después, en una reposición, le valdría un premio Laurence Olivier.

En medio de su reclusión por la pandemia, lamenta que el parón del mundo del entretenimiento vaya a significar la muerte para algunos teatros del West End londinense.

"Son tiempos duros para el teatro. El teatro británico tiene un legado extraordinario, Muchos teatros cerrarán... los pequeños. Son foros de despunte para muchos talentos jóvenes. Yo empecé en este tipo de teatros, por eso me preocupa.

"Debemos aferrarnos a la idea de que volveremos a subirnos al escenario y actuar frente a gente, porque la experiencia es maravillosa".

CITA TEXTUAL

"Queremos cambiar las cosas para no tener otra generación de gente desperdiciada, sin la capacidad de explotar todo su potencial, sin hacer todo lo que podrían debido a las desigualdades".

Chiwetel Ejiofor,

actor y director,