Hace Ferretti nuevo guiño al Tri

Nashville, E.U.

En la víspera del partido contra Estados Unidos, el "Tuca" reiteró esa lealtad que lo une a los felinos, aunque dejó una puerta abierta.

"La única posibilidad que hay es que convenzan a Tigres y ellos me despidan. Entonces me quedo y a gusto en la Selección", expresó previo al entrenamiento en el Estadio Nissan.

Ferretti aclaró el porqué del permiso para que Hirving Lozano, Érick Gutiérrez y Guillermo Ochoa regresaran a sus clubes.

"Los eché, así de sencillo, ya no los quería aquí, no los iba a utilizar, era una excepción a la regla, pensé en ellos como futbolistas. 'Chucky' y Guti tienen juego el fin de semana, Barcelona, Ajax y Tottenham, es injusto tenerlos si no los iba a utilizar", mencionó.

En octubre de 2015 el "Tuca" tuvo el mayor éxito de aquel interinato al ganarle a Estados Unidos en Los Ángeles el boleto a la Confederaciones. Ahora, una vez más tiene enfrente al cuadro de las barras y las estrellas.

"Es muy bonito ver mexicanos por todas partes de Estados Unidos, te sientes como en casa y vamos a darlo todo por ellos y darle un bonito espectáculo y que estén orgullosos de nosotros.

"El equipo se encuentra muy bien, los jugadores traen una gran mentalidad para enfrentar el partido de mañana", dijo.

De paso, reveló que tuvo una oferta para trabajar con US Soccer.