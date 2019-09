´Hace falta Jorge Vergara en Chivas´

Guadalajara, Jalisco

El liderazgo, la presencia y la polémica que envolvía a las Chivas con Jorge Vergara no sólo le hacen falta al Rebaño, sino a toda la Liga MX, según Omar Bravo.

El ex delantero convivió con el empresario, quien cedió el mando del cuadro rojiblanco a su hijo Amaury, en tres diferentes etapas.

"Jorge le daba personalidad al equipo, y no es por demeritar a Tomás (Boy), que es el líder del equipo ahora, o a Amaury (Vergara), que está ahora. Se extraña su presencia dentro del equipo, pero no porque Amaury no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque es Jorge Vergara y un tipo como él, por su liderazgo, siempre su ausencia es notoria", reconoció Bravo.

Y no sólo en las Chivas, para Omar, el aporte del patriarca en cuanto a decisiones y propuestas para la Liga MX eran de beneficio común.

"Jorge le hacía bien al futbol mexicano en cuanto a la personalidad que daba, a la polémica, de una u otra forma se hablaba de Chivas, no digo que hoy sea menos, simplemente una figura como él siempre va a sumar. Las ideas que él tenía en cuanto al desarrollo del futbol mexicano eran interesantes".

Después de tres años de haber salido del Rebaño, el ex delantero rojiblanco detecta algunos errores que probablemente sumergieron a Chivas en la problemática del descenso.

"A la distancia, no se han tomado las mejores decisiones en cuanto a los refuerzos y planteamientos de los partidos y eso ha generado una bola de nieve que te genera malos torneos, que no calificas y que te mete en una situación de descenso que no te gusta.

"Eso Tomás lo sabe, ha tratado de implementar su estilo y es difícil a veces pedir paciencia porque se han hecho torneos malos y la gente ya no la tiene t