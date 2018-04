Hace cóver de “Your Song”

Lady Gaga realizó un cóver del tema de 1970 “Your Song”, de Elton John, como parte de un álbum homenaje al británico que recopila cóvers de sus canciones por distintos artistas, elegidos por él mismo, reportó Pitchfork.

El tema aparece en el álbum titulado Revamp, en el cual se reversionan algunos de los más famosos temas de Elton John.

Revamp junta a artistas como Florence and the Machine, Ed Sheeran, Q-Tip y Demi Lovato, siendo esta última la responsable de interpretar “Don’t Go Breaking My Heart”.

Elton John anunció recientemente su retirada de las giras, pero antes recorrerá el mundo en su 300-show Farewell Tour.3–1.