Hace cortometrajes

Aunque la pandemia de coronavirus pausó las producciones audiovisuales, la actriz Gabriela de la Garza se apegó a las medidas de distanciamiento social de la nueva normalidad para producir Cuentos del Encierro, serie de cortometrajes referentes al confinamiento.

A través de su casa productora Casiopea Entretenimiento, la mexicana realizó cinco cortos de ficción para abordar diversos problemas sociales en el contexto del encierro. Los títulos son Fe, Esperanza, Caridad, Vida en Muerte y Muerte en Vida.

LAS HISTORIAS

"El proyecto surgió a partir de la necesidad de seguir creando a pesar de la situación tan frustrante que estamos viviendo y también por la necesidad de contar las historias que lamentablemente algunos están atravesando.

"Por ejemplo, me interesaba retratar las historias de los profesionales de la salud o de las personas que están sufriendo pérdidas. No son cortos que dejen en la frustración o depresión, tienen un final alentador que me parece importante destacar", dijo la intérprete.

ELENCO

Sophie Alexander Katz, Ángeles Cruz, Hoze Meléndez, Guillermo Iván y De la Garza formaron parte del elenco que dirigió vía Zoom René Herrera.

El trabajo en el set se hizo únicamente con tres personas: el fotógrafo Carlos Hidalgo (Guten Tag, Ramon), un asistente y sonidista, además de uno o dos actores por cortometraje.

"Llegamos a ser hasta dos actores sólo si había otra persona viviendo con nosotros. En mi caso particular, mi esposo, que no es actor, estuvo ayudándonos sólo con su voz. Esto se hizo para no arriesgarnos a juntar a más gente.

TODOS APOYARON

También filmamos en las casas de los protagonistas para evitar traslados. Ni siquiera transportamos equipo de iluminación, todo lo hicimos con luz natural", comentó la actriz.

Gabriela de la Garza estelariza en el corto Esperanza, que muestra la vida de una mujer que es maltratada por su marido abusador. Además de actuar, también se desempeñó como productora, vestuarista, maquillista, utilera, entre otras funciones.

LA REALIDAD

"Esperanza retrata justamente la realidad que están viviendo millones de mujeres en este País, que es la de violencia en el hogar. Me pareció importante retomar y exponer este problema urgente para ayudar a cambiar las cosas", dijo.

La plataforma de exhibición y fecha de lanzamiento de Cuentos del Encierro se darán a conocer próximamente.