Hace comercio trampa para ´burlar´ a Coepris

"Invito a los dueños de los negocios a no caer dentro de esto, si cayeron dentro de la primera fase y están autorizados a sacar su constancia, a sacar su carta de compromiso e igualmente su hoja de evaluación, que lo hagan con toda la libertad del mundo". Oscar Villa Garza, Comisionado estatal de Coepris.

Cd. Victoria, Tam.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios detectó comercios catalogados dentro de actividades no esenciales los cuales, haciendo uso de distintas medidas, pretendían burlar la clausura por la contingencia sanitaria por el Covid-19, es en los municipios de Reynosa y Victoria donde más casos se han presentado en los últimos meses.

Lo anterior lo reveló el comisionado estatal de Coepris, Oscar Villa Garza, "estamos muy enfocados sobre todo en los negocios que ya hicieron su reapertura para estar revisando que realmente cumplan con los protocolos que están marcados, que tienen que llevar tanto con sus empleados, para sus usuarios y sus clientes... todo eso queda asentado en una carta compromiso que ellos firman", indicó que los empresarios deben comprometerse en proporcionar sus datos los cuales serán corroborados con la base de datos de la dependencia.

El funcionario aseguró que hasta el momento no se han aplicado multas a estos establecimientos sino que sólo se les ha solicitado que cierren en espera de que el semáforo Covid indique los tiempos para la reapertura de los diferentes giros, "los hemos suspendido principalmente por la razón de que no traten de usar otro giro para poder sacar su constancia como ha pasado con varios gimnasios que se meten a otro giro, sacan su constancia para poder trabajar y no es así".

Por otro lado, el doctor Villa Garza dijo que algunos comerciantes hacen uso de ´coyotes´ para agilizar sus trámites y conseguir dichas constancias, en este sentido los invitó que acudan a los Centros Integrales de Servicio de Coepris para ser asesorados gratuitamente.