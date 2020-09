Hace ´clic´

Estoy sorprendida de la forma en la que hoy podemos hablar de un festival de cine, de forma virtual, remota, y conectarnos para hablar de lo que más me apasiona en la vida: actuar. Además de ser madre, creo que lo que más me motiva hoy en día es actuar y hablar de actuación Kate Winslet, actriz

Ciudad de México.- Kate Winslet descubrió en Saoirse Ronan a una mujer sensible y centrada, y además, a una nueva amiga.

Antes del rodaje del nuevo largometraje que ambas protagonizan, Ammonite, las dos se conocían, pero no habían intimado tanto, y la ganadora del Óscar por su actuación en The Reader: Una Pasión Secreta afirmó que trabajar juntas la hizo sentir "fresca y renovada".

"Fue muy curioso lo que voy a decir, pero cuando empezamos a acercarnos más, dije: ´¡Oh Dios mío! Podría ser mi hija´. Y me sentí en otro mundo. Lo primero fue que aprendí a pronunciar su nombre correctamente (´Sirsha´), y que me encantó su candor, su sensibilidad.





AHORA AMIGAS

"Me parece que es muy centrada y al final de rodaje, dije ´es mi nueva amiga joven´. Porque cada una está en su mundo. Yo con mis hijos, mis obligaciones de madre y leyendo propuestas de guiones y ella hablando de chicos, de música y de conciertos que le encantan", contó Winslet en enlace, como parte de la promoción de Ammonite.

Este filme, que tuvo su gala mundial en el Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF), relata las vivencias románticas de Mary Anning, personaje de Winslet, con Charlotte Murchinon, y está situado en los inicios del siglo 19. Kate tiene 44 años y Saoirse, 26.

"Fue muy simpático que en el rodaje estábamos vestidas de época, alrededor del polvo y preparadas para una escena, o después de la escena, y nos poníamos a escuchar música. Yo le decía que me encanta The Cure y Depeche Mode y ella me decía que estaba en mood de Kings of Leon o The Strokes. Fue como si me refrescara un poco. También mencionó bandas que yo jamás había escuchado, y algunos solistas. Entonces me hizo un playlist en Spotify que mis hijos rebautizaron ´Mamá Joven´", contó, y soltó la carcajada.





SE SIENTE AFORTUNADA

Protagonista de filmes obligados para cualquier cinéfilo, como Criaturas Celestiales, Titanic y Descubriendo el País de Nunca Jamás, la actriz inglesa contó que se encuentra en Londres disfrutando de un tiempo en familia y valorando lo afortunada que es.

"Todos estamos entendiendo que el mundo ha cambiado con esta situación, y yo agradezco a Dios lo bendecida que soy. Estoy con mi familia en una finca en el sur de Inglaterra y recordaba los días de rodaje en West Dorset, una campiña con un clima muy cambiante y acogedor. Le dije a Saoirse: ´debes venir a pasar unos días´ y claro que le encantaría, pero está muy ocupada estudiando".

Poseedora del Óscar, el Grammy, el Globo de Oro, el BAFTA y el Emmy, Kate Winslet radica actualmente en Sussex con sus tres hijos y su esposo, Ned Rocknroll.