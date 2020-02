Hace berrinche en ´Cuéntamelo Ya!´

La actriz Blanca Guerra se retiró del programa "Cuéntamelo Ya!" cuando estaba a punto de salir al aire.

El periodista Alex Kaffie dijo a través de su columna que la actriz de cine realizó un berrinche en el programa y decidió retirarse cuando estaba a punto de salir al aire.

Pese a que la primera actriz ya estaba en el foro, y ya había sido presentada por los conductores, ella tomó la decisión de retirarse ya que había solicitado ser pasada en el primer bloque del programa y no en el tercero, como ya se tenía previsto.

CONDUCTORAS

SE DISCULPAN

La conductora Cynthia Urias pidió disculpas a los televidentes, explicando que la actriz no iba aparecer en su programa.

"Quiero pedirles una disculpa a nuestro público, ya que ya habíamos presentado a nuestra invitada de hoy, la señora Blanca Guerra. Desconocemos cuál fue el motivo por el cuál abandonó el foro, no sabemos si algo le molestó, si llevaba prisa, la verdad es que lo desconocemos", expresó Cynthia.

Blanca Guerra, en entrevista con Grupo Fórmula, expresó que ella había solicitado el primer bloque porque posteriormente tenía un compromiso, a lo que la producción de "Cuéntamelo Ya!" le dijo que sí y que respetarían sus tiempos.

FALTA DE RESPETO

Pero no fue así, ya que pasó el primer bloque y ella no pasó, entonces tomó la decisión de retirarse del foro ubicado en San Ángel.

"Y no me pelaron, por lo que no permito que nadie me falte al respeto, me deben cumplir las cosas... yo no permito que me falten al respeto ni que me utilicen", comentó Guerra.