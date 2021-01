Hace Arriola el ´oso´ al exigirle a la Conmebol

Mikel Arriola quiso dejar claras las condiciones del futbol mexicano para volver a la Copa Libertadores y terminó por exhibir su falta de conocimiento sobre el torneo sudamericano.

El nuevo presidente de la Liga MX afirmó que si no se le permite a los equipos nacionales jugar el partido de vuelta de la Final de la Libertadores en casa es imposible regresar a la justa, la va para dos años que define a su campeón a un solo partido y en sede neutral.

"El tema (de volver) está abierto. Lo que sí es que no vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Es decir, si México lleva más recursos pero resulta que no podemos jugar la Final de vuelta en nuestro país, ahí sí estamos en desventaja y no lo debemos aceptar", dijo el directivo a TUDN.

La última vez que México participó en la Copa Libertadores fue en el 2016 y actualmente se busca volver a la justa de Conmebol.

A partir de la temporada 2019 la Conmebol decidió que la Final se jugara a un encuentro y no dos. La sede del partido definitivo se determina al arranque del torneo, siendo el Maracaná el elegido para la Final de la temporada actual entre el Palmeiras y Santos.