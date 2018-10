Hace AMLO 8 compromisos en materia de seguridad

Ciudad de México

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo ocho compromisos en materia de seguridad y justicia al recibir los resultados de la consulta para la pacificación y reconciliación nacional.

El primero de ellos es no apostar a la guerra en la estrategia anticrimen ni ordenar nunca la represión a los ciudadanos.

"No apostar a la guerra, el Gobierno se compromete a eso. Esto, entre otras cosas, implica no optar por el exterminio de los seres humanos, que no haya masacres en el País, el que podamos garantizar la paz y la tranquilidad", dijo.

"Ya basta de simulación, de echarle la culpa a los de abajo, a quienes reciben instrucciones, el jefe del Estado es el principal responsable de la inseguridad y la violencia".

El segundo compromiso es atender las causas de la violencia a partir de un cambio de la política económica, la reactivación de la economía, la generación de empleos, la atención a los jóvenes y la búsqueda del bienestar material y del alma.

"Porque no sólo del pan vive el hombre", soltó López Obrador.

Otros compromisos que hizo el Presidente electo en el Archivo General de la Nación (AGN) son la formación de policías, marinos y soldados en el uso de la fuerza y la protección de los derechos humanos; la atención integral a las víctimas del delito a partir de apoyos y de escucharlos; así como conocer la verdad y hacer justicia en el caso Ayotzinapa.

También anunció la liberación de todos los presos políticos y luchadores sociales encarcelados injustamente.

"Quiero desde el inicio del Gobierno, desde el día primero de diciembre, poder dar a conocer un decreto, el instrumento legal que corresponda, para liberar a todos los presos políticos. Esto se lo he pedido a la licenciada Olga Sánchez Cordero. Hay que analizar caso por caso", explicó.

Finalmente, López Obrador se comprometió abrir el País al escrutinio de organizaciones nacionales y extranjeras, así como a crear un consejo permanente para la paz en el que participen activistas y víctimas.