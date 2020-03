Hace alto total

Aunque por ahora está alejada de los sets de grabación, Ariadne Díaz se considera afortunada por los personajes que pudo interpretar en su carretera en televisión, sobre todo ahora que el tema del empoderamiento femenino es cada vez más fuerte.

"A pesar de toda mi vida haber hecho novelas que considero que tienen esa información muy tradicionalista, tuve la fortuna de hacer personajes que se salían mucho del patrón. Antes de que la palabra empoderada se pusiera de moda yo hacía personajes así", dice.

"Soy muy afortunada en ese sentido, sin embargo, cuando prendo la tele está lleno de mensajes contradictorios".

MENSAJES CONTRADICTORIOS

Ariadne comenta que si acaso su personaje en "Mañana es para siempre", donde hacía de hija de Lucero, es el que podría haber sido el menos empoderado. Al tratarse de una niña provinciana que era maltratada y prácticamente prostituida pero que logra salvarse, al final del día se volvía alguien más luminosa y con más fuerza.

La actriz sabe que hay estereotipos que, aun con el paso de los años, se siguen viendo en la pantalla como el que tiene que ver con la sensualidad femenina. "Cuando prendo la tele está lleno de mensajes contradictorios porque por un lado ves a las mujeres empoderadas pero por otro lado dices: bueno, pero dónde están.

"La mala es sensual porque pareciera que ser sensual te da una connotación de malicia, de ser calculadora y ambiciosa cuando no. Definitivamente hay estereotipos muy definidos acerca de eso".

NO A LAS TELENOVELAS

Si bien comenta que ha recibido muchas ofertas de trabajo desde que salió de Televisa, varias de ellas, afirma, no le parecen interesantes; de lo que está segura es que no regresaría a las telenovelas. Aunque se formó en ese tipo de entretenimiento ya no le emocionan, pues ha cerrado ese ciclo.

"Tuve la oportunidad de ver fuera del mundo en el que me había formado y tengo ganas de hacer otras cosas. Ahora estoy trabajando en un proyecto más desde la parte creativa y eso me tiene sumamente emocionada", señala.

Ariadne está consciente que no será fácil levantar su proyecto, se dice emocionada.

Desde Vallarta, donde reside, adelanta que en el tema de la mujer también se sumará al paro nacional El 9 nadie se mueve.

"Si bien no la he vivido de cerca [la violencia], me hace reflexionar sobre cosas que creí que eran normales y hoy sé que no lo son".