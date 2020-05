Hace a un lado la comedia

La actriz Rosie O´Donnell dejó por un momento la comedia para experimentar dentro del drama como parte del elenco de la serie "I know this much is true".

En la producción de HBO que se estrena esta noche de domingo a las 22:00 horas, Rosie interpreta a una trabajadora social llamada Lisa Sheffery, comparte créditos con el protagonista Mark Ruffalo.

"Nunca había tenido la oportunidad de hacer un rol dramático como este. Es un papel que había querido toda mi carrera y espero que vengan otros similares", comenta.

La historia sigue la vida de los hermanos gemelos Dominik y Thomas Birdsey (ambos interpretados por Ruffalo) y es una adaptación de la novela homónima de Wally Lamb que toma lugar en la década de los 90.

Se trata de una cruda y trágica historia de sacrificio, traición y perdón en la que uno de los gemelos sufre esquizofrenia y el otro estrés post-traumático.

"De cierta forma mi personaje es la que los ayuda, tengo que tratar de ayudarlos a resolver el problema que tienen así que para mí no fue para nada depresivo y el director creó una familia de actores, artistas".

"Ver las diferencias entre Dominik y Thomas realmente nos muestra el sorprendente actor que es Mark", señala Rosie.

La serie de seis capítulos fue dirigida por Derek Cianfrance quien tuvo toda su confianza en Rosie.

La actriz relata que cuando llegó al set un día pidió ayuda con sus líneas -acostumbrada a la comedia nunca había tenido tantos diálogos- y el director respondió: "tú no necesitas las líneas, sólo inventa algo que sea parecido, real, tan cercano como puedas".