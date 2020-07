Habría MNF en Liga MX

La Jornada 1 del Apertura 2020 tendría su propio "Monday Night Futbol" (MNF).

Pachuca y América serían los elegidos para enfrentarse el lunes 27 de julio, en duelo nocturno, para cerrar la primera fecha del nuevo semestre que comenzará en 14 días, de acuerdo con ESPN.

El choque sería a puerta cerrada y en el Estadio Hidalgo. El resto de los enfrentamientos también se jugarían sin público, al menos hasta que las autoridades sanitarias del País digan lo contrario.

Antes del enfrentamiento entre Tuzos y Águilas, Atlético de San Luis y FC Juárez abrirían la Jornada 1 el jueves 23 de julio. Necaxa vs Tigres y Mazatlán vs Puebla compondrán los enfrentamientos del viernes 24.

En la actividad sabatina chocarían Santos vs. Cruz Azul, Atlas vs. Tijuana y Chivas vs. León.