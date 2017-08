Habrá Patrulla Fronteriza pese a huracán

"La Patrulla Fronteriza es una agencia policial y no abandonaremos nuestros deberes de cumplimiento de la ley", precisó la corporación en un comunicado.



"Los puestos de control de la Patrulla Fronteriza no serán cerrados a menos que exista un peligro para la seguridad del público viajero y de nuestros agentes", precisó.



Añadió que los recursos de la Patrulla Fronteriza, incluyendo personal y transporte, serán desplegados según sea necesario para aumentar los esfuerzos y capacidades de las autoridades locales.



El vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle Sur de Texas, Roberto Rodríguez, dijo que los agentes darán prioridad a la seguridad pública, pero mantendrán intactos los objetivos de la misión de la agencia.



"No vamos a impedir que nadie salga de aquí, pero al mismo tiempo somos una agencia de aplicación de la ley, así que todavía tenemos que llevar a cabo nuestros deberes", explicó.



La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas señaló que la Patrulla Fronteriza debe poner por delante la seguridad a la política.



"La seguridad debe ser una prioridad independientemente del estatus migratorio", reprochó Astrid Domínguez, analista de la ACLU.



"Esto es muy preocupante para la comunidad. Envía un mensaje equivocado", indicó.



El anuncio de la Patrulla Fronteriza se da en los momentos en que varios condados de la costa este de Texas han decretado desalojos obligatorios y voluntarios, generando movilizaciones masivas hacia el interior de la entidad a ciudades como San Antonio y Austin.



El Alcalde de Brownsville, Tony Martínez, emitió una declaración de desastre para la ciudad el jueves y activó su centro de operaciones de emergencia.