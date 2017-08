Habrá más lluvia en Houston; empeorará inundación

Houston, Estados Unidos (28 agosto 2017).- La tormenta tropical "Harvey" traerá más lluvias a Houston hoy, de acuerdo a los pronósticos, lo que probablemente empeorará las inundaciones que mantienen paralizada a la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, obligando a miles de personas a evacuar sus hogares y provocando crecidas históricas en los ríos.

Mientras la ciudad se preparaba para más precipitaciones, las autoridades empezaron a liberar aún más agua de los embalses sobrecargados por "Harvey", a pesar de que esa medida que pretende proteger el centro de la ciudad podría empeorar inundaciones ya devastadoras en torno a miles de hogares.Residentes cerca de los embalses de Addicks y Barker, diseñados para evitar inundaciones en el centro de, fueron alertados ayer de que una liberación controlada de ambas presas causaría más inundaciones en las calles y podría afectar a las casas.El creciente nivel del agua y las lluvias constantes ponían presión sobre los diques, lo que podría causar un colapso si no se liberaba agua, y las autoridades locales pidieron a los vecinos preparar sus autos anoche y esperar a que amaneciera para marcharse."Harvey", el huracán más poderoso en azotar Texas en más de 50 años, tocó tierra el viernes en la noche causando la muerte de al menos seis personas. El sistema se ha mantenido en torno a la costa del Golfo de México donde se prevé que seguirá por variosdías más.En, donde viven cerca de 2.3 millones de personas, las escuelas, aeropuertos y oficinas estaban cerrados hoy. Las lluvias afectaron zonas a 240 kilómetros de la ciudad, provocando crecidas en los ríos, algunos a niveles no vistos en siglos, que amenazaban con llegar a la ciudad.Las autoridades ordenaron la evacuación de más de 50 mil personas de áreas de Fort Bend County, ubicado a unos 55 kilómetros al suroeste de. Se prevé que el nivel del Río Brazos alcance una altura máxima de 18 metros esta semana, un nivel no registrado en al menos 800 años, según autoridades.El total de precipitaciones podría alcanzar los 127 centímetros en algunas zonas costeras de Texas para el final de la semana, o el promedio para un año completo, dijeron especialistas. En 24 horas cayeron unos 60 centímetros de agua en Baytown, ciudad sede de varias de las mayores refinerías que está a unos 50 kilómetros al este deEl Presidente Donald Trump planea ir a Texas mañana, informó la Casa Blanca.Se espera que Harvey genere de 40 a 64 centímetros de lluvia hasta el viernes en el norte de la costa de Texas y hacia el suroeste de Louisiana, dijo el Centro Nacional de Huracanes.El centro de la tormenta estaba a 154 kilómetros al suroeste dela mañana de hoy y el pronóstico es que gire hacia laciudad para el miércoles."La tormenta no se está moviendo mucho", dijo Steve Wistar, meteorólogo de AcuWeather. "Si no se mueve mucho sigue provocando lluvias sobre la misma área".Las autoridades proyectan que la reconstrucción tras los daños de "Harvey" tarde varios años. Meteorólogos no encontraron muchos puntos de comparación para "Harvey", recordando al huracán "Katrina", que devastó Nueva Orleans en el 2005, provocando la muerte de cerca de mil 800 personas.