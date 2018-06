Habrá ´zona libre´ en toda la frontera

En toda la frontera va aumentar el salario mínimo al doble, con esto se va a activar mucho la zona fronteriza . Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición ´Juntos Haremos Historia´

Cd. Victoria, Tam.- Ante miles de asistentes al cierre de campaña, el candidato presidencial por la coalición ´Juntos Haremos Historia´, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su proyecto de gobierno en caso de resultar electo el primero de julio, en donde destacó la creación de una zona libre de comercio desde Matamoros hasta Tijuana.

En su despedida de Tamaulipas como candidato -prometió volver como presidente- López Obrador exhortó reiteradamente a votar por toda la fórmula de la coalición -PES-PT-Morena-, a fin de tener el control del Congreso de la Unión.

"Los dos mil 180 kilómetros de frontera con una franja de 30 kilómetros de ancho de la línea divisoria a tierra adentro, se va a convertir en una zona franca, una zona libre", a partir del primero de enero del próximo año.

"En toda esa zona que va a comprender las ciudades fronterizas en el caso de Tamaulipas de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, se va a bajar el IVA desde el primero de enero del año próximo al 8 por ciento", prometió.

Asimismo el Impuesto sobre la Renta que en algunos casos asciende hasta el 35 por ciento de los ingresos se reducirá al 20 por ciento, del mismo modo propuso homologar el precio de las gasolinas, diésel y gas con los de los Estados Unidos.

"Y en toda la frontera va aumentar el salario mínimo al doble, con esto se va a activar mucho la zona fronteriza para que de esta manera antes de buscar cruzar la frontera el mexicano tenga la opción de seguir trabajando en su patria".

Para la zona sur habrá de modernizarse la refinería de Ciudad Madero, como parte de su proyecto para la industria petrolera con el cual se modernizarán las otras cinco refinerías y se construirán dos más en las ciudades de Atasta, Campeche, y en dos Bocas Paraíso, Tabasco; "a los tres años dejamos de comprar gasolina en el extranjero y vamos a estar produciendo toda la gasolina en nuestro país".

Además López Obrador insistió en que como Presidente de México habrá de retirarle la pensión a los expresidentes y que como presidente se reducirá el sueldo a la mitad de lo que actualmente percibe Enrique Peña Nieto por ese cargo.

"Me estoy comprometiendo a que no van a aumentar los impuestos en todo el sexenio, a que no se va a endeudar el país, a que no van a haber gasolinazos", dijo antes de partir a las ciudades de Saltillo y Monterrey en donde este viernes llevaría a cabo cierres de campaña similares a los de Ciudad Victoria.

