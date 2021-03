Habrá versión desde España

Cd. de México.- Bird Box: A Ciegas, una de las cintas más exitosas de Netflix, tendrá una versión en español. Los cineastas Àlex y David Pastor, hacedores de títulos como The Occupant, The Head y Los Últimos Días, escribirán y dirigirán el proyecto que aún no cuenta con un nombre oficial.

Se tiene programado que la producción del filme comience a finales de año en España. Protagonizada por Sandra Bullock y dirigida por Susanne Bier, Bird Box: A Ciegas (2018) fue vista por 89 millones de personas en sus primeras cuatro semanas, de acuerdo con la plataforma de streaming.