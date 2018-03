Habrá VAR en Rusia 2018

Bogotá, Colombia

El presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, dio a conocer que el Mundial de Rusia 2018 será el primero en la historia que contará con Árbitro Asistente de video, mejor conocido como VAR por sus siglas en inglés.

“El Mundial 2018 será el primero con VAR, esto se ha aprobado y decidido, en mil partidos de prueba, sin VAR un error importante cada tres partidos, con VAR un error importante cada 19 juegos”, fueron los datos que brindó el mandatario de la FIFA.

El árbitro asistente de video se usó por primera vez de manera oficial en el Mundial de Clubes del 2016, así mismo tuvo un periodo de prueba durante la Copa Confederaciones del 2017.

“Queríamos dar herramientas a los árbitros para que puedan tomar mejores decisiones, en la Copa del Mundo se toman algunas decisiones muy importantes”, comentó Infantino sobre el sistema de video asistente.

En la cumbre de Bogotá, Infantino también confirmó que se seguirán disputando los mundiales de las categorías Sub 17 y Sub 20, luego de que en un principio el italiano había propuesto la creación de la categoría Sub 18 para unificar las competiciones en una sola justa.

El próximo mundial Sub 17 se jugará en Perú, mientras que el mundial de la categoría Sub 20 será en Polonia, ambos en 2019.