¿Habrá serie de Harry Potter?

Una serie de televisión de acción en vivo de Harry Potter estaría en desarrollo temprano en HBO Max.

Según fuentes de The Hollywood Reporter, los ejecutivos del servicio de streaming estadounidense han entablado múltiples conversaciones con posibles escritores que exploran varias ideas que llevarían la famosa saga a la televisión. Las fuentes dijeron que se han discutido ideas generales como parte de las reuniones exploratorias de la etapa inicial.

Sin embargo, representantes de HBO Max y Warner Bros negaron que se estén llevando a cabo tales conversaciones y le dijeron a DailyMail.com en un comunicado: "No hay series de Harry Potter en desarrollo en el estudio o en la plataforma de transmisión".

LOS DERECHOS

Cabe destacar que HBO Max, Warner Bros y la creadora de la franquicia J.K. Rowling controlan los derechos sobre la obra.

Las ocho películas sobre el célebre mago recaudaron más de 7 mil millones de dólares en todo el mundo. Warner también tiene las serie de películas de la precuela de Animales Fantásticos.

El mundo de Harry Potter no ha estado exento de controversias. La autora recibió fuertes críticas debido a una serie de tweets anti-trans y un largo ensayo sobre el tema en junio de 2020. Luego, Johnny Depp, quien interpretó al mago oscuro Gellert Grindelwald en las películas de "Animales fantásticos", salió de la franquicia después de perder un caso de difamación contra el tabloide británico The Sun, que publicó un artículo en 2018 alegando que él era un "golpeador de esposas" debido a las acusaciones de violencia doméstica hechas por su ahora ex esposa, Amber Heard.