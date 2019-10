Habrá mujeres, vino y fracaso en película de José Jos

José José y su mánager por más de 20 años en Estados Unidos, Rafael Rivas, tenían un código: si el cantante pedía que lo recogieran en un corvette rojo, tenía que haber mujeres y alcohol, pero si solicitaba auto negro, nada

En ocasiones, el Príncipe de la Canción caminaba por el barrio bajo de Los Ángeles, California, para entregar ampolletas de alcohol a gente que ahí se encontraba y hasta brindaba con ellos. Estas dos anécdotas formarán parte de Mr. Sold out, película sobre el intérprete de "El triste" que prepara Jorge Jiménez, creador de la ya estrenada serie televisiva. Ambos se conocieron en 2009 y desde entonces trabajaron juntos: José José, quien le cedió los derechos, contando anécdotas y Jiménez recopilándolas, decidiendo entre los dos qué iría para el mercado de tv y qué para el cine. "Hablaba con él y luego le llamaba a Rafael Rivas o a Laura Núñez (exrepresentante en México) para decirles que estaba con José y me contaba tal cosa, que si era cierto, así que ellos también blindan la historia", comenta Jiménez. La historia que contará la película iniciará a mediados de los 90, cuando el cantante se fue a desintoxicar a una clínica de Minnesota, y concluirá en mayo de 2018, última vez que Jiménez lo vio con vida. El entrevistado, quien ha hecho carrera como actor en EU en series como CSI y lmes tipo And starring Pancho Villa as himself, será el protagonista del lme que estará hablado en inglés y español. En su momento, recuerda, el mismo José José lo llamó para interpretarlo en un proyecto fílmico de 2009, que se convirtió luego en la serie. "Se hizo un homenaje a él en Miami y mi esposa es cantante y participó, él me vio y mandó llamar porque le daba un aire a él cuando era joven. Ya en el casting me preguntó qué pensaba sobre Gavilán o paloma (lme de 1985) y le dije que era una porquería, preguntó cómo la hubiera contado yo y le dije que contaría sus errores para aprender de ellos y que esa fuera su herencia". Mr. Sold out, título inspirado en que José José registraba llenos en Las Vegas, será ofrecida a Universal, grupo al que pertenece Telemundo, empresa que produjo la serio