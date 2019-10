Habrá más protestas para el aeropuerto

Ciudad de México.

Los inconformes de Tecámac, Estado de México realizaron un mitin frente la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el que manifestaron su inconformidad con que en este sitio se construya el aeropuerto.

Hasta este recinto militar arribó un grupo de 50 personas que marchó desde el Palacio Municipal de Tecámac.

Pobladores aseguraron que, con el tiempo, más pueblos se unirán a las protestas contra el proyecto.

"¡Queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales, no queremos militares!", "¡El agua es vida, el agua se defiende!", "¡Agua sí, aviones no!", "¡Cerros sí, aviones no!", fueron las frases que entonaron al llegar a este sitio, frente a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Unos 16 militares resguardaron la entrada principal de esta base militar, donde se permitió el ingreso de vehículos por uno de los dos accesos.

Con el uso del altavoz, durante el mitin, Arturo Hernández, uno de los voceros indicó que el aeropuerto traería afectaciones para pobladores de zonas aledañas y acusó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador privilegia con este proyecto a la burguesía y no a la ciudadanía.

"Existen estudios específicos que dicen que únicamente basta con los aeropuertos que existen, es decir; el de Puebla, el de Querétaro, el de Morelos, el de Toluca, con eso bastaría para satisfacer la necesidad de transporte para los próximos 50 años. Sin embargo, hoy por hoy, la burguesía nacional, la oligarquía mundial se han empeñado en construir un aeropuerto más en la Cuenca de México para enriquecer sus ganancias", expuso.

"Una parte de esa burguesía manifiesta que el lugar ideal es Texcoco, la otra parte de esta oligarquía manifiesta que éste es el lugar adecuado sin embargo, ambos sectores carecen de razón, carecen de razonamiento técnico, científicos y jurídicos como para poder asentar un aeropuerto en esta zona.