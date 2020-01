Habrá crecimiento económico, hay indicadores favorables AMLO

NOTICIAS RELACIONADAS Empresarios del país insatisfechos con los gobiernos: estudio

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay elementos económicos como el combate a la corrupción, el control de la inflación y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que permiten ver una economía mexicana en crecimiento para los siguientes años.





"El pronóstico es que nos va a ir bien. Hay indicadores que se están alineando de manera favorable: más inversión extranjera, más remesas, estabilidad cambiaria, apreciación de la moneda, poca inflación, control de inflación, la firma del tratado, Estado de Derecho, eso es muy importante, el combate a la corrupción, que es piso parejo a todas las empresas, que no haya favoritas, que todas tengan posibilidad de participar", aseguró en su conferencia matutina.





El Presidente criticó que en pasadas administraciones se privilegiara a empresas privadas en lugar de a la población; además de que algunos expresidente terminarán en la nómina de compañías que tuvieron beneficios en sus administraciones, acciones que se dieron desde la administración de Carlos Salinas de Gortari.





"Esto viene de tiempo atrás, no es el sexenio pasado (...) comenzó desde Salinas y le siguieron, que es para decirlo en pocas palabras: el salinismo como política fue lo que se impuso después de Salinas; el Fobaproa, que fue con Zedillo, es la misma concepción: vamos a rescatar a los de arriba, vamos a convertir las deudas privadas en deuda pública".





"Todavía no se termina de pagar esa enorme deuda pública, pero es una concepción ¿Por qué no se rescató al pueblo?, ¿por qué no se rescató a los campesinos, a los trabajadores, a las clases medias?", fustigó el mandatario federal.





Aseguró que pese a que Vicente Fox significaba un cambio en la forma de manejo de los bienes de la nación, continuó la entrega de los recursos mexicanos a privados.





López Obrador dijo que dicha política neoliberal de esos gobiernos ya acabó, por lo que, a él, cuando acabe su mandato se irá a Palenque, Chiapas y no colaborará con compañías como lo hicieron Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.





"Por ejemplo, de Zedillo y de Calderón, los dos (se fueron) a trabajar a empresas que ayudaron cuando terminaron. Zedillo se fue a trabajar a una empresa de ferrocarriles, que se quedó con los ferrocarriles nacionales; y Calderón, consejero de Iberdrola, una empresa española de generación de energía eléctrica. Yo me voy a ir a Palenque terminando", aseguró.