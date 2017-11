¡HABRÁ CLÁSICO JOVEN!

Ciudad de México

En el último compromiso de la temporada regular del Apertura 2017, las Águilas del América superaron por la mínima a la escuadra de Santos en el Territorio Santos Modelo (TSM). Con este marcador, quedaron definidos los duelos para los cuartos de Final de la Liga MX: Monterrey vs Atlas; Tigres vs León; América vs Cruz Azul y Morelia vs Toluca.

El marcador no se movió durante los primeros 45 minutos donde se exhibió un futbol dinámico pero poco afortunado de cara a las porterías.

Ya para la segunda parte el juego mostró las mismas ganas por parte de los 22 en la cancha pero sin que las redes se movieran, ello no mermó en la intensidad, tanto que al 56’ el azulcrema Bruno Valdez vio la tarjeta amarilla por una falta en medio campo.

El invitado principal llegó al minuto 80’, cortesía de Guido Rodríguez que metió un espectacular derechazo con destino de gol que dejó sin oportunidad a Jonathan Orozco. 0-1 ganaban las Águilas. Tras la anotación americanista, los Guerreros se lanzaron con todo hacia el frente para buscar el empate en los cartones pero el tiempo rebasó a los Laguneros que quedaron a deber en su despedida ante su gente.

Ya definidos los duelos para los cuartos de Final, se espera que este lunes haya una reunión de directivos para puntualizar los días y horarios en que se jugarán los partidos de ida y vuelta de la Liguilla MX.